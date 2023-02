Zoek- en reddingsteam USAR keert terug in Nederland

Het zoek- en reddingsteam USAR keert donderdagmiddag terug naar Nederland. Het vliegtuig met de 65 teamleden en acht hulphonden, die vorige week afreisden naar Turkije om te zoeken naar overlevenden van de zware aardbevingen, landt naar verwachting rond 14.00 uur op vliegbasis Eindhoven.

De Nederlanders konden twaalf mensen en een hond redden. Na zeven dagen heeft het Urban Search and Rescue Team (USAR) de werkzaamheden overgedragen aan andere reddingsteams. Maandag vertrokken ze uit het gebied en de afgelopen dagen verbleven ze in Spanje om bij te komen van wat volgens USAR-commandant Arjen Littooij “de zwaarste maar ook succesvolste inzet” was in de afgelopen twintig jaar.

De aankomst op het militaire vliegveld is alleen toegankelijk voor familie en vrienden. Belangstellenden kunnen de terugkeer van het team wel volgen via een livestream op de website van USAR.