Minister tekent uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet

Minister Hanke Bruins Slot heeft de uitbreiding van het antidiscriminatieartikel van de Grondwet officieel ondertekend. Ze deed dat op de dag af veertig jaar nadat de oorspronkelijke versie van het artikel in de Grondwet werd opgenomen. Toegevoegd is dat ook discriminatie op basis van seksuele gerichtheid of handicap niet is toegestaan. “Zo maken we glashelder dat iedereen, iedereen volwaardig meedoet”, aldus de minister bij de ondertekening.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”, begint artikel 1. Daarna wordt een aantal eigenschappen nadrukkelijk genoemd, waaronder geloof, ras en geslacht. Met de handtekening van de minister is dat rijtje op initiatief van de Tweede Kamer, na twaalf jaar werk en discussie nu uitgebreid.

Bij de ondertekening waren naast maatschappelijke organisaties ook ministers Conny Helder (gehandicaptenbeleid) en Robbert Dijkgraaf (emancipatie) aanwezig, evenals de Kamerleden die de grondwetswijziging voorstelden: Alexander Hammelburg (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks).

“Het zijn maar een paar woordjes maar het voelt toch alsof we aan het knutselen waren aan de oerknal van onze democratische rechtsstaat”, zei minister Dijkgraaf. Volgens hem is het “niet een vanzelfsprekendheid” dat er stappen gezet worden richting meer gelijkheid, maar zal de uitgebreide grondwet daar wel aan bijdragen. Minister Helder zei de wetswijziging als “een opdracht” te beschouwen.

Voorzitter Astrid Oosenbrug van de lhbti-belangenorganisatie COC noemt het een “historische overwinning voor de regenbooggemeenschap en mensen met een handicap”. De organisatie ziet de grondwetswijziging als een plicht om discriminatie en geweld tegen de groepen te bestrijden en als een verankering van hun rechten.

Oud-D66-politicus Boris van der Ham, die in de kroeg de eerste versie van de grondwetswijziging op papier zette, zegt “ongelofelijk trots” te zijn. Als voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland denkt hij dat de uitbreiding ook in de praktijk voor mensen tot verbetering zal leiden. “Er zal heel veel de komende jaren worden verwezen naar de Grondwet om te zeggen: laten we daar werk van maken. We hebben dat toch niet voor niks in de Grondwet gezet.”

De aangepaste wet is pas van kracht als die gepubliceerd is in het Staatsblad. Dat zal ergens komende week zijn, verwacht het ministerie. Het is ongewoon dat wetten bij een feestelijke bijeenkomst ondertekend worden. Dat was een idee van D66-senator Boris Dittrich. “Dan snappen mensen dat het zin heeft om je actief voor de samenleving in te zetten”, zei hij.