Op vakantie met de camper? Dit zijn 5 onmisbare tips

Veel mensen beginnen rond deze tijd met het nadenken over de vakantie. Of het nu een kort tripje is in de meivakantie, of een langere reis in de zomervakantie, op vakantie met de camper geeft velen een ultiem vakantiegevoel. Campervakanties zijn de afgelopen jaren flink in populariteit gestegen. Uit cijfers blijkt dat de afgelopen drie jaar ruim dertig procent meer campers werden verkocht. Denk je erover om binnenkort met de camper weg te gaan? Dit zijn vijf onmisbare tips.

Let op het gewicht van de camper

Tijdens de vakantievoorbereidingen en het inpakken van alles wat je mee wilt nemen, kan het zomaar zo zijn dat je niet denkt aan het gewicht van de camper. Toch is het uit geld- en veiligheidsoverwegingen wel erg belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Je mag met een rijbewijs B namelijk alleen rijden in een voertuig met een maximale massa van 3500 kilogram. De redenen daarvoor? Een zwaar voertuig remt slecht, je kunt een boete krijgen en daarnaast kost het ook meer brandstof. Je kunt je camper laten wegen bij veel garages als je niet zeker bent over het gewicht.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Zoek thuis uit waar je precies naartoe kunt gaan en zorg voor een plan B voor het geval dat de camping vol is. Het is verstandig om in het begin van de middag aan te komen zodat je zekerder bent van een plekje. Maak daarnaast een checklist van de dingen die je moet doen en van de dingen die je wilt meenemen. Draagbare powerstations kunnen goed van pas komen wanneer je op een afgelegen plek bent maar je wel graag elektriciteit wil gebruiken. Xtorm.nl biedt allerlei soorten powerbanks aan waarbij voor ieder wel wat wils is.

Onthoud het formaat van de camper

Wanneer je regelmatig in een ‘gewone’ auto rijdt, raak je eraan gewend dat je haast overal kunt komen. Met een camper is dat net even wat anders. Je bent immers een stuk breder en hoger en dat kan in parkeergarages of onder bruggen voor problemen zorgen als je niet precies weet wat wel en niet kan. Onthoud wat de hoogte en de breedte is en plak desnoods een memo op je dashboard met daarop de afmetingen. Zo kun je op ieder moment snel checken of je camper niet te groot is om de weg te vervolgen.

Onthoud welke brandstof je nodig hebt

Het kan zomaar zijn dat je ‘s ochtends nog slaperig bij het tankstation staat en eventjes niet oplet… Verkeerde brandstof in je tank kan grote gevolgen hebben voor je camper. En dat zou natuurlijk jammer zijn van je vakantie. Voorkom fouten en plak een sticker op de water- en dieseltank. Zo gaat het nooit mis!

Neem een noodpakket mee, voor het geval dat

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je nooit in een situatie terecht komt zonder eten of drinken. Hoewel je waarschijnlijk heel wat restaurants en supermarkten onderweg zult tegenkomen, kan er een situatie zijn dat ‘s avonds alles dicht is of dat je net geïnstalleerd bent op je plekje en erachter komt dat de winkels wel erg ver weg zijn. Maak een pakketje met voedingsmiddelen die lang houdbaar zijn, zoals pasta, rijst en voeding in blik. Mocht je erge trek hebben en er is niets in de buurt, dan heb je altijd nog iets achter de hand. Denk er ook aan dat je met een Powerstation met zonnepaneel zelf hernieuwbare energie kunt generen en hiermee alle draagbare apparaten kunt opladen wanneer je langdurig kamperen of helemaal off-the-grid gaat.