Schiphol beperkt reizigersaantal richting meivakantie met 5 procent

Schiphol gaat het aantal reizigers dat in de meivakantie vertrekt vanaf de luchthaven beperken met 5 procent. Dat heeft Schiphol nu definitief bekendgemaakt, na overleg met bagageafhandelaars en luchtvaartmaatschappijen. Dit geldt enkel voor de ochtenduren, volgens de luchthaven vormen die de piekmomenten van de dag. Met de beperking wil de luchthaven het risico op “onacceptabele vertragingen voor reizigers” verkleinen.

In de eerste week van april hanteert Schiphol de beperking de hele dag, daarna tot halverwege mei enkel in de ochtenden. Het aantal stoelen dat kan worden geboekt wordt beperkt. Daardoor zijn er minder tickets te koop en kunnen maatschappijen ervoor kiezen om met minder volle toestellen te vliegen of vluchten te annuleren. Wat het precies per maatschappij betekent, wordt binnenkort bekend. Dat gaan de maatschappijen nu uitzoeken.

Volgens Schiphol zal het aantal reizigers toenemen tot dagelijks gemiddeld 66.000. In de winterperiode ligt dat aantal op 40.000. Op piekdagen in de meivakantie ontvangt de luchthaven mogelijk zelfs ruim 70.000 reizigers. Omdat het in de ochtenden erg druk is op Schiphol, moet de beperking de drukte bij het inchecken, de veiligheidscontrole en de paspoortcontrole verminderen.

Schiphol-topman Ruud Sondag benadrukte vorige week al dat de capaciteit wel veel hoger ligt dan vorig jaar, toen de problemen door personeelstekorten zo’n beetje begonnen en veel mensen weer op reis wilden na corona. Het probleem ligt nu vooral bij de bagageafhandelaars. Vorig jaar waren er vooral te weinig beveiligers.

De in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, verenigd in BARIN, en ook reisbranchevereniging ANVR waren eerder mild over de nieuwe beperkingen. Zij zien vooral de vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. BARIN-voorzitter Marnix Fruitema zegt dat er per dag maximaal 5000 stoelen minder verkocht kunnen worden en dat zou “redelijk te overzien” zijn.

In het overleg met Schiphol van de afgelopen dagen hebben de maatschappijen volgens hem nog gedaan gekregen dat het aantal piekuren in de ochtend iets is teruggebracht. De definitie is nu vanaf 07.00 uur waar Schiphol in zijn eerdere voorstel de piektijd al liet ingaan om 06.00 uur. Ook zou het aantal piekdagen iets zijn teruggebracht ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

Reisorganisaties merken de laatste tijd dat mensen weer volop vakanties boeken. De ANVR vindt het daarom jammer dat er toch weer een beperking nodig is. Maar mensen die al een reis hebben geboekt hoeven zich geen zorgen te maken, benadrukt een woordvoerster. Er hoeven volgens haar geen vakanties te worden geannuleerd.