Studie: bedrijf en personeel profiteren van vierdaagse werkweek

Een vierdaagse werkweek is voor de meeste werknemers veel productiever dan de traditionele werkweek van vijf dagen. Dat is de conclusie van een groot onderzoek in Groot-Brittanniƫ onder bijna 3000 werknemers van zestig bedrijven. Bij het onderzoek, dat wordt beschreven als het grootste ooit naar dit thema, waren onder anderen onderzoekers van de Universiteit van Cambridge en het Amerikaanse Boston College betrokken.

Het onderzoek vond plaats tussen juni en december vorig jaar. Personeel dat meedeed aan het onderzoek kreeg nog wel een volledig salaris. De productiviteit van deze werknemers ging er niet op achteruit. Sterker nog, bij de bedrijven was een gemiddelde omzetstijging van 35 procent waar te nemen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Niet alleen de bedrijven leken te profiteren, ook de werknemers zelf. Zo nam het aantal slaapproblemen af, evenals burn-out- en stressklachten.

“We kregen veel gelukkige mensen, mensen genoten er echt van”, zegt professor Brendan Burchell van de Universiteit van Cambridge. “Ze vonden het echt een beloning om drie dagen weekend te hebben in plaats van twee.”

Ook melden zich minder mensen af voor hun werkdag tijdens de studie, en nam de aanloop van nieuw personeel toe. Negen op de tien bedrijven die meededen hebben al aangegeven te willen doorgaan met de werkweek van vier dagen. “Bedrijven meldden dat, als er veranderingen waren in hun winst of prestaties, dat die eerder verbeterden dan verslechterden”, aldus Burchell.

Het plan voor de nieuwe werkweek is ook voorgelegd aan de Britse regering. Een woordvoerder van premier Rishi Sunak was vooralsnog terughoudend. Hij gaf aan dat daar geen plannen voor waren.