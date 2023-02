Arriva: treinen Limburg rijden niet door staking

De treinen van Arriva rijden woensdag niet in Limburg als gevolg van de staking in het streekvervoer, laat een woordvoerder van het vervoersbedrijf weten. In het noorden en oosten van het land rijden de treinen van Arriva wel. Medewerkers in het streekvervoer leggen woensdag opnieuw het werk neer om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

Volgens Arriva rijden in diverse regio’s ongeveer de helft van de bussen. In Limburg en Brabant zou het om respectievelijk zo’n 30 en 20 procent gaan.

Stakend personeel wil een nieuwe cao waarin is vastgelegd dat het loon meestijgt met de inflatie. Ook moeten maatregelen worden getroffen om de hoge werkdruk onder buschauffeurs, die rijden voor onder meer Arriva, Qbuzz en Keolis, te verlagen. FNV eist een loonsverhoging van 16,9 procent voor een cao voor een jaar, het CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden.

Eerder deze maand staakte het streekvervoer ook al. Onduidelijk was hoeveel overlast deze staking nou precies opleverde: daarover lopen de opvattingen van werkgevers en vakbonden uiteen