Johan Remkes wint Machiavelliprijs 2022

Johan Remkes ontvangt woensdag de Machiavelliprijs 2022, meldt Stichting Machiavelli. Hij krijgt hem voor zijn aanpak van de stikstofcrisis in 2022. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een “opmerkelijke prestatie” op het gebied van publieke communicatie heeft geleverd.

Het juryrapport luidt: “Met een scherpe blik op de inhoud en tegelijk een warm gevoel voor het aanwezige sentiment weet hij mensen te binden en in beweging te brengen. De Remkes-factor, die gaat over communicatie. Johan Remkes verbindt partijen en weet een vastgelopen dialoog weer op gang te brengen. Met oog voor de verschillen tussen de denkkaders in politiek Den Haag en de dagelijkse praktijk van de boeren.”

Marja Wagenaar, voorzitter van Stichting Machiavelli, overhandigt de prijs woensdagmiddag aan Remkes in het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Eerdere winnaars zijn onder meer Gerrit Hiemstra, Marion Koopmans en Diederik Gommers en burgemeester Eberhard van der Laan.