De Jonge: strengere verhuurderwet wél nodig, ondanks kritiek RvS

De nieuwe wet om misstanden in de huursector tegen te gaan, is volgens woonminister Hugo de Jonge wel degelijk nodig. Vorig jaar had de Raad van State (RvS), de belangrijkste juridisch adviseur van het kabinet, kritiek op zijn voorstel omdat het de noodzaak niet voldoende onderbouwd vindt. De Jonge vindt de Tweede Kamer aan zijn zijde: suggesties voor aanpassingen terzijde, is de Kamer overwegend positief over het voorstel.

Met de wet wil De Jonge malafide verhuur, intimidatie en discriminatie tegengaan en huurders meer beschermen tegen uitwassen. Normen hiervoor gaan voor alle verhuurders gelden. In wijken waar het vaak misgaat, kan de gemeente meer eisen stellen via een verplichte verhuurvergunning. Ook komt er in iedere gemeente een meldpunt waar huurders misstanden kunnen aangeven. In een uiterste geval kan de gemeente het beheer van een woning overnemen.

De raad adviseerde De Jonge beter uit te leggen waarom deze wet nodig is. Zijn voorstel raakt namelijk aan verschillende rechten waar verhuurders zich nu op kunnen beroepen, zoals het eigendomsrecht en vrij verkeer van diensten. De raad ziet bijvoorbeeld dan ook liever dat eerst de rechter eraan te pas komt, voordat een gemeente het beheer van een pand overneemt. De Jonge heeft inhoudelijk zijn wetsvoorstel niet gewijzigd voordat het naar de Kamer ging, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Volgens de minister is er “veel bewijs” dat de invoering van deze wet rechtvaardigt. “De wet geldt voor het deel van de verhuurders dat zich niet gedraagt. De meeste mensen deugen en dat geldt ook voor verhuurders, maar niet voor allemaal.” Hij wijst erop dat de helft van de particuliere woningen die eigenlijk onder sociale huur vallen veel duurder zijn. Huurders kunnen dit melden bij de rechter of huurcommissie maar doen dit zelden: vaak vrezen zij hun huurwoning kwijt te raken en bij veel mensen “loopt het leven al over de schoenen”, zegt De Jonge. “Verhuurders doen dit dan ook omdat het kan.”

De Kamer is overwegend positief, maar deed verschillende voorstellen voor aanpassing. Zo willen GroenLinks en de PvdA dat huurders in tochtige huizen een korting krijgen, de SP en ChristenUnie willen winst op servicekosten aanpakken en D66 en DENK willen dat verhuurders een plan van aanpak tegen discriminatie moeten maken.

Over twee weken wordt over het plan en de voorgestelde aanpassingen gestemd.