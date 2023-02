Van der Burg: nog geen extra opvangcapaciteit voor minderjarigen

Er is nog altijd geen extra capaciteit voor de opvang van minderjarige vreemdelingen die in hun eentje naar Nederland zijn gekomen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft in oktober alle provincies gevraagd om ten minste 25 eengezinswoningen te regelen waar deze zogenoemde amv’s ondergebracht kunnen worden, maar dat heeft niks opgeleverd. “Het lukt niet”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Bij de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is nog altijd sprake van “een zeer urgente situatie”. Van der Burg ziet nog geen oplossing. Hij verlengt daarom een noodmaatregel voor jongeren die bijna 18 jaar worden. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang, COA en Nidos, zoeken intussen verder naar meer capaciteit. “Dat kunnen zij echter niet alleen.”

De opvang voor amv’s die nog in de asielprocedure zitten, is helemaal vol. Ook als duidelijk is dat ze mogen blijven, lukt het niet om hen op de juiste manier onderdak te bieden. 150 van hen staan op een wachtlijst om door te stromen naar een plek bij de voogdijinstelling Nidos. Van der Burg hoopte dat de provincies zouden bijspringen met eengezinswoningen, maar zijn oproep heeft geen extra capaciteit opgeleverd.

Als noodmaatregel worden alleenstaande vreemdelingen die 17 jaar en 9 maanden oud zijn, opgevangen in de reguliere asielopvang. Die maatregel ging in op 1 november voor een periode van vier maanden. Sindsdien zijn 270 jonge mensen overgeplaatst. De maatregel wordt nu voor zes maanden verlengd.