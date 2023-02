Ondernemers regelen veegmachines in Maastricht om carnavalsafval

Een aantal ondernemers in de binnenstad van Maastricht heeft woensdag veegmachines ingehuurd om de straten voor hun zaken schoon te maken. De veegmachines haalden onder meer troep weg op de Platielstraat en rond het Vrijthof. De ondernemers wilden op die manier voorkomen dat troep voor hun bedrijven en kroegen bleef liggen als gevolg van de aangekondigde staking van de straatvegers en vuilophaaldiensten.

De stakingen zijn overigens opgeschort, maakten de bonden woensdagochtend bekend. Dat wil overigens niet zeggen dat straten en pleinen in Maastricht vanaf woensdag weer worden schoongeveegd. Ook kliko’s worden woensdag niet opgehaald. “Dat lukt niet omdat de roosters nog niet zijn ingevuld”, zei een woordvoerster van de gemeente. Vanaf donderdag wordt in de Limburgse hoofdstad begonnen met de schoonmaak en het ophalen van de vuilnis.

Na afloop van het carnaval lag er veel afval op straat. Gevreesd werd dat dit een week lang zou blijven liggen als gevolg van de aangekondigde stakingen. Een aantal ondernemers besloot daarop zelf het initiatief te nemen tot een schoonmaak.

In Den Bosch zouden de straten woensdag hoe dan ook zijn schoongeveegd, ook al zouden de stakingen niet opgeschort zijn. Het schoonmaken van straten valt in de Brabantse hoofdstad volgens een woordvoerster van de gemeente onder een andere dienst dan de vuilnisophalers, die wel zouden staken. De straatvegers zouden aan die staking niet hebben meegedaan. Vandaar dat het schoonmaken van straten en pleinen in Den Bosch woensdagochtend al is begonnen, zei ze.

Alleen de kliko’s kunnen woensdag in Den Bosch nog niet worden opgehaald. Daarmee wordt pas donderdag begonnen, zei de woordvoerster. Mensen die hun vuil woensdag al kwijt willen kunnen zich daarvoor melden bij de milieustraat.