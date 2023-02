Tilburg en Breda beginnen als eerste gemeenten met wietproef

Tilburg en Breda gaan als eerste gemeenten beginnen met het wietexperiment. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) mede namens minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) laten weten in de Tweede Kamer. Hij hoopt dat er nog dit jaar mee begonnen kan worden, maar dan moet wel aan een paar voorwaarden worden voldaan.

De start van de proef met gereguleerde wietteelt is een paar keer uitgesteld. Begin december liet minister Kuipers weten dat het niet zou lukken om in het tweede kwartaal van dit jaar in alle beoogde gemeenten te beginnen met het experiment. Wel had hij daar al bij aangekondigd dat misschien in een kleiner aantal gemeenten begonnen kan worden met een “aanloopfase”.

Het is nu nog zo geregeld dat coffeeshops wel wiet mogen verkopen, maar niet inkopen. Het idee van de proef is om te kijken hoe ook de aanlevering van wiet gereguleerd kan worden. De shops in Tilburg en Breda mogen straks een beperkte voorraad aanhouden (hooguit 500 gram). Ook moet duidelijk zijn dat een half jaar later de proef ook in andere gemeenten van start kan gaan.

Of het gaat lukken, hangt vooral af van de mogelijkheid om de teelt van de cannabis goed op te zetten. Voor de aanloopfase in Tilburg en Breda wil het kabinet minimaal drie telers hebben, voor de proef met de rest van de gemeenten moeten dat er tien worden. Momenteel is volgens Kuipers één teler klaar om te leveren. De anderen hebben nog problemen met het opstarten van de teelt. Dat is niet eenvoudig vanwege problemen met bouwmaterialen en het openen van een bankrekening. Het kabinet probeert ze volgens de minister “waar mogelijk” te ondersteunen.

Tijdens het debat kreeg het kabinet kritiek op de trage aanloop naar het experiment. “We hebben het er sinds 2005 over. We leven in 2023 en zijn nog niet veel opgeschoten”, zei PvdA’er Songül Mutluer. Naast Tilburg en Breda zijn nog eens acht andere gemeenten geselecteerd om aan de proef deel te nemen. Aan dat rijtje wordt nog een grote stad toegevoegd, zo is afgesproken in het coalitieakkoord. Amsterdam heeft belangstelling getoond om dat in één stadsdeel te doen. Daar wordt nog nader naar gekeken.

De burgemeesters Paul Depla (Breda) en Theo Weterings (Tilburg) zijn blij. “Eindelijk kunnen we nu de eerste stappen zetten op weg naar het legaliseren van softdrugs”, zegt Weterings. Depla: “Met deze aanloopfase in Brabant kunnen we eerste ervaringen opdoen, kinderziektes detecteren en de kennis vergaren om het experiment te perfectioneren. Om zo een vliegende start te kunnen maken met het grootschalige experiment.”