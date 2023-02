Grootschalig testen op corona niet meer nodig, vindt OMT

Het op grote schaal testen op corona is niet meer nodig, stelt het Outbreak Management Team (OMT) in zijn nieuwste advies aan het kabinet. Corona is volgens het OMT geen pandemie meer, maar bevindt zich in de zogeheten endemische fase, wat inhoudt dat het virus bij het dagelijks leven hoort.

Maatregelen tegen corona moeten zo veel mogelijk gelijk worden gesteld aan “generieke maatregelen” die al gelden voor andere luchtweginfecties, adviseert het OMT.

Zorgmedewerkers hoeven in principe ook geen mondneusmasker meer te dragen als ze binnen 1,5 meter van een patiënt komen. “Dat is in de huidige epidemiologische fase over het algemeen niet meer nodig”, aldus het OMT.

Ook de nu geldende adviezen om bij klachten thuis te blijven, een zelftest te doen en bij een positieve test in isolatie te gaan, kunnen wat het OMT betreft worden geschrapt. Het OMT vertrouwt op gezond verstand van mensen als zij klachten krijgen, zoals nu de meeste mensen met een verkoudheid extra voorzichtig zijn, ook in contacten met anderen.

De teststraten van de GGD’en kunnen wat het OMT betreft, worden afgeschaald.

Voor zorgmedewerkers kan ook het testadvies vervallen. Bij luchtwegklachten moeten zij wel een mondneusmasker dragen en “strikte hygiëne” aanhouden. In bijzondere gevallen, zoals bij een uitbraak van corona, kan hen gevraagd worden zich te laten testen, adviseert het OMT.

Het OMT noemt het een “mijlpaal” dat het adviseert de laatste coronamaatregelen te laten vervallen. Die mijlpaal gaat tegelijkertijd gepaard met “onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe varianten, en het beloop van de afweer”, schrijft het OMT in zijn 146e advies. “Dit vraagt om zorgvuldige en goed afgestemde communicatie, en kan niet van de ene op de andere dag worden uitgevoerd.”

Zorgminister Ernst Kuipers heeft het advies donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is nog niet duidelijk wanneer de minister er een besluit over neemt.