Sportscholen onderzoeken behoefte aan meldpunt ongewenst gedrag

De brancheorganisatie voor sportscholen NL Actief onderzoekt of het mogelijk is en of er behoefte is om een meldpunt te openen voor onder meer ongewenst gedrag. Dat bevestigt Ronald Wouters, directeur van NL Actief, na berichtgeving door de NOS.

Wouters laat weten dat zo’n meldpunt niet alleen nuttig zou kunnen zijn voor mensen die in sportscholen te maken hebben met ongewenst gedrag, maar ook voor personen die zich afvragen of een bezoek aan een sportschool wel bij ze past, bijvoorbeeld omdat ze niet zo sportief zijn. “Die mensen zouden we goede informatie kunnen geven via een meldpunt.”

Voor het verkennend onderzoek naar de mogelijke opening van een meldpunt hoopt NL Actief profijt te kunnen hebben van de expertise van sportkoepel NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden”, aldus Wouters.

Uit een onlinevragenlijst van de NOS is naar voren gekomen dat veel jongeren ongemak in de sportschool ervaren. Van de negenhonderd jongeren die aangeven naar de sportschool te gaan, zegt ruim de helft zich daar weleens ongemakkelijk te voelen. Zo’n driehonderd jongeren vertellen dat ze helemaal niet naar de sportschool gaan vanwege dat ongemak, komt naar voren uit het onderzoek.