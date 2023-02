Grote steden blijven zoeken naar opvanglocaties Oekraïeners

De grote steden vangen relatief de meeste Oekraïense vluchtelingen op, komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat betekent dat er continu wordt gezocht naar nieuwe locaties, aangezien de meeste plekken tijdelijk onderdak bieden en de oorlog voortduurt.

“Af en toe sluit een locatie, maar daar staat de opening van nieuwe locaties tegenover”, laat een woordvoerster van verantwoordelijk wethouder Faouzi Achbar in Rotterdam weten. De Maasstad houdt rekening met een “gestage toename” van het aantal vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment worden hier 2300 mensen opgevangen, van wie 1200 bij gastgezinnen. “Hoewel een prognose moeilijk te geven is, afhankelijk van het verloop van de oorlog en de opvang in andere landen, bereiden we ons voor op een toename van vluchtelingen in onze stad.”

Amsterdam vangt momenteel 2300 Oekraïners op in elf locaties en nog eens 3500 verblijven bij particulieren. Ook hier is de verwachting dat de komende tijd meer vluchtelingen gebruik willen maken van de gemeentelijke opvang, zegt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink. Daarom houdt de gemeente de tijdelijke opvang in bijvoorbeeld hotels, van waaruit mensen doorstromen naar langdurigere opvang, aan. Binnenkort opent in Amsterdam-Noord een derde voorziening waar mensen voor langere tijd kunnen blijven.

In Utrecht maken meer dan 1400 vluchtelingen uit Oekraïne gebruik van de opvang, van wie volgens een woordvoerster van wethouder Rachel Streefland (asiel en integratie) ongeveer de helft verblijft bij particulieren of in zelf gevonden woningen. De gemeente heeft acht grote en een aantal kleinere locaties. “We krijgen nog dagelijks verzoeken binnen van mensen die hier willen verblijven, maar daar hebben we helaas geen ruimte voor”, zegt de woordvoerster. “De nieuwe plekken die nu opgeleverd worden zijn voor mensen die nu uit gastgezinnen vertrekken.”

Den Haag biedt opvang aan zo’n 1300 vluchtelingen uit Oekraïne op dertien locaties. De gemeente is voortdurend op zoek naar beschikbare kleinschalige locaties verspreid over de stad, zegt een woordvoerder van wethouder Arjen Kapteijns. Nog eens 1900 mensen verblijven in de particuliere opvang.