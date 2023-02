Extra geld voor schrappen onnodige regels in de zorg

Voor de aanpak van lokale regeldruk in de zorg trekt minister Conny Helder (Langdurige Zorg) 1,8 miljoen euro extra uit. Dit bedrag komt bovenop de eerder beschikbaar gestelde 9,5 miljoen euro. De subsidie is bedoeld om overbodige regels op te sporen, makkelijker te maken of te schrappen. Daardoor moeten zorgverleners meer tijd overhouden voor de daadwerkelijke zorg en aandacht voor patiënten, in plaats van uren bezig te zijn met papierwerk.

Helder vindt dat zorgprofessionals vooral de ruimte moeten krijgen om hun vak uit te oefenen. “Als een te groot aandeel van je werk draait om administratie gaat dit ten koste van goede zorg. En het draagt al helemaal niet bij aan je werkplezier.”

“Gezamenlijk moeten we de papieren toren in de zorg met elkaar afbreken”, zegt Helder. “Veel regels worden lokaal opgesteld. Met deze subsidie kan en moet de zorg daar zelf mee aan de slag.” De subsidiepot voor lokale ‘ontregel de zorg-projecten’ bestaat al langer en er wordt veel beroep op gedaan. Omdat er veel meer aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS) binnenkomen dan dat er subsidie beschikbaar is, maakt Helder nu extra geld vrij.

Naast subsidie is er ook een speciaal loket van het ministerie van VWS waar zorgmedewerkers administratieve knelpunten kunnen melden. “Regels worden met de beste bedoelingen bedacht, maar bij alle regels moet eigenlijk vooraf de vraag worden gesteld of ze een toegevoegde waarde hebben en of ze proportioneel zijn”, zegt een woordvoerder van minister Helder. Het gaat voor een belangrijk deel om een andere manier van kijken en denken over regels, voegt de woordvoerder toe.

Zo’n vijf jaar geleden is het programma [Ont]Regel de Zorg van start gegaan. Door het hele land werden onder meer ‘schrapsessies’ gehouden om een einde te maken aan onnodige en omslachtige regels. De door zorgmedewerkers ervaren papieren rompslomp daalde mede daardoor licht, maar stabiliseert zich nu weer, vertelt de woordvoerder van Helder.