Hof doet uitspraak in moordzaak advocaat Derk Wiersum

Het gerechtshof Amsterdam doet donderdag uitspraak in de strafzaak tegen twee mannen die verdacht worden van de moord op advocaat Derk Wiersum. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hen geëist. De rechtbank veroordeelde Moreno B. (34) en Giërmo B. (39, geen familie) eerder tot dertig jaar cel.

Wiersum (44) was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in Marengo, het grootscheepse, al jaren lopende liquidatieproces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een “koelbloedig” uitgevoerde moord “om het verloop van het proces Marengo te beïnvloeden, bijvoorbeeld door de bereidheid van de kroongetuige om te verklaren te breken”. Het OM ziet de beide mannen als zogeheten medeplegers. Zij hebben nauw samengewerkt bij de voorbereiding en uitvoering van de huurmoord.

Aan het misdrijf gingen tal van voorverkenningen vooraf. Eerst door zogeheten spotters, die de gangen van het beoogde doelwit hebben geobserveerd. Vanaf eind augustus 2019 zouden Moreno B. en Giërmo B. het hebben overgenomen. Met gestolen auto’s zouden zij ettelijke malen door de woonbuurt van Wiersum zijn gereden, om uiteindelijk toe te slaan. De advocaat werd neergeschoten toen hij even na half acht ’s ochtends in zijn auto was gestapt om naar zijn werk te gaan.

De verdachten hebben ook tijdens het proces in hoger beroep ontkend dat zij de daders zijn van de schokkende moord. Een van de daders zou volgens ooggetuigen een ‘bijzonder’ loopje hebben. Volgens het OM gaat het om Moreno B., maar hij ontkent met klem. Om die ontkenning kracht bij te zetten, rende hij zelfs tijdens de behandeling van de zaak op en neer door de gang van de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol om zijn loopje te demonstreren.

Voor de moord op Wiersum, in maart 2018 werd Nabil B.’s broer Reduan vermoord. In juli 2021 volgde Peter R. de Vries, vertrouwensman van de kroongetuige. Het verband tussen de moorden lijkt voor de hand te liggen, vindt ook justitie. Naar tussenpersonen en opdrachtgevers loopt nog volop onderzoek.