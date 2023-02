Generaals b.d. Van Uhm en De Kruif beginnen podcast over oorlog

Generaals buiten dienst Peter van Uhm en Mart de Kruif beginnen een militaire podcast. In Veldheren praten de twee mannen over de vraag wat oorlog betekent. Elke week wordt één onderwerp speciaal uitgelicht, zoals loopgraven, het nut van F16’s of de invloed van terrein en bodem op het slagveld.

De eerste aflevering van Veldheren wordt vrijdag op Spotify en Apple Podcast gelanceerd. Op 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De twee generaals buiten dienst zullen ook ingaan op wat er momenteel gebeurt op het slagveld in Oekraïne.

‘’De mens leert van de geschiedenis, maar de mens leert slecht”, aldus Van Uhm. “Wij maken iedere keer weer dezelfde fouten en één daarvan heet oorlog.” De gesprekken worden geleid door programmamaker Jos de Groot, die ook voor Pointer werkt.

Peter van Uhm (67) was tussen 2008 en 2012 Commandant der Strijdkrachten, de hoogste militair van Nederland en belangrijkste militair adviseur van de minister. Mart de Kruif (64) is voormalig luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht. Van 2011 tot en met 2016 was hij Commandant Landstrijdkrachten.