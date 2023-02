Kamermeerderheid voor sluiting twee kinderhartcentra

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie staan achter het plan van zorgminister Ernst Kuipers om de kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam open te houden. De centra in Leiden en Utrecht mogen op termijn geen gespecialiseerde kinderhartchirurgie meer bieden. Daarmee steunt een meerderheid van de Kamer het voorgenomen besluit van de minister.

Aanvankelijk twijfelde de ChristenUnie nog, maar Kuipers heeft de fractie in het Kamerdebat over de sluiting van kinderhartcentra ervan overtuigd dat concentratie van deze zeer specialistische zorg in twee centra het beste is voor zowel de zorgprofessionals als de patiënten.

Aan de wens van een groot deel van de oppositie, om er drie open te houden, geeft Kuipers geen gehoor. Voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg en de verlichting van de werkdruk van de teams die de operaties uitvoeren, is concentratie van centra volgens Kuipers noodzakelijk. De concentratie van vier naar twee centra is geen opmaat om uiteindelijk uit te komen op nog maar een kinderhartcentrum, benadrukte Kuipers. Die angst leeft bij een groot aantal fracties.

PvdA diende een motie in om naast de kinderhartcentra in Rotterdam en Groningen een derde centrum open te houden. Die motie wordt gesteund door in ieder geval GroenLinks, SP, SGP, Partij voor de Dieren, de BoerBurgerBeweging en Fractie Den Haan. Kuipers ontraadde de motie. Donderdag wordt er over gestemd, maar zoals het er nu naar uitziet is daarvoor geen meerderheid.

Tot 27 februari kunnen de vier kinderhartcentra reageren op het voorgenomen besluit van de minister. Na weging van die reacties neemt Kuipers een definitief besluit. Als Kuipers bij zijn plan blijft, stapt het centrum voor aangeboren hartafwijkingen (CAHAL) van het Leids UMC en het Amsterdam UMC naar de rechter, zo heeft het centrum al aangekondigd.