Schreinemacher heeft nu geen geld voor opbouw Turkije en Syrië

Er moet snel een reconstructiefonds van 80 tot 100 miljoen euro voor de wederopbouw van Turkije en Syrië komen, vindt een deel van de Tweede Kamer waaronder regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Maar minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) moest ze woensdagavond tijdens een debat over hulp aan de door aardbevingen getroffen landen teleurstellen. Op dit moment heeft ze het geld niet. “We kunnen niet de humanitaire hulp aan Jemen verminderen.”

Volgens Alexander Hammelburg (D66) laat Oekraïne zien hoelang het duurt voor de wederopbouw kan beginnen. Met een reconstructiefonds kan Nederland volgens hem “een koploper” worden bij de wederopbouw. ChristenUnie, DENK, SP, PvdA , Partij voor de Dieren en GroenLinks steunen zo’n fonds. CDA’er Mustafa Amhaouch staat open voor het idee, maar wil zich nog niet vastleggen op een bedrag. De Kamer prees wel de snelle noodhulp die het kabinet gaf.

Schreinemacher wil wachten op een rapport van de Wereldbank over de wederopbouw. Dan wordt volgens haar pas duidelijk wat nodig is; het gaat om een “gigantische opgave”. Het getroffen gebied heeft twee keer de omvang van Nederland. De minister beloofde dat het kabinet zeker zal gaan helpen bij de wederopbouw. Maar nu al geld toezeggen voor de langere termijn, kan ze niet. “Er is geen ruimte op mijn begroting.” Misschien later dit jaar wel weer, zei ze.

Volgens Hammelburg moet de minister met wat meer “creativiteit” naar haar begroting kijken. “Kijk naar een kasschuif of een andere manier om geld vrij te maken.” PvdA’er Songül Mutluer en Amhaouch willen in elk geval weten wat de inzet van het kabinet wordt bij de internationale donorconferentie voor Turkije en Syrië die op 16 maart wordt gehouden. Volgens schattingen bedraagt de schade van de natuurramp zeker 100 miljard euro.