Celstraffen tot acht jaar voor aanslagen Poolse supermarkten

De rechtbank in Alkmaar heeft vrijdag gevangenisstraffen tot acht jaar opgelegd aan vijf mannen die in december 2020 en januari 2021 betrokken waren bij een serie bomaanslagen op Poolse supermarkten verspreid over het land. Het OM had vorige maand celstraffen tot negen jaar geëist. In het vonnis sprak de rechtbank van “intimiderend, excessief en grof geweld”.

Tussen 8 december 2020 en 4 januari 2021 was het vijfmaal raak bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (tweemaal) en Tilburg. De explosies hadden een verwoestende werking en veroorzaakten voor honderdduizenden euro’s schade. In Aalsmeer werden bij de eerste ontploffing brokstukken met glas en hout tot 30 meter ver weggeslingerd. De gevel werd uit het gebouw geblazen. Een auto ging in vlammen op en in een woning boven de winkel ontstond brand. De bewoners kwamen met de schrik vrij.

De rechtbank noemde de serie aanslagen getuigen “van een brutaliteit van de buitencategorie” en zei dat het gemak waarmee ze werden gepleegd “doet vermoeden dat de daders geen moment tot zich hebben laten doordringen wat de gevolgen voor de slachtoffers konden zijn”. De winkels werden “min of meer compleet vernietigd en mensenlevens kwamen in gevaar”, aldus de rechtbank.

De hoogste straf, acht jaar, kreeg Serginio S. (28). De rechtbank verweet hem een coördinerende rol te hebben vervuld bij drie van de vijf aanslagen. Tegen S. eiste het OM vorige maand om diezelfde reden negen jaar cel. Antonio N. (28), chauffeur bij twee aanslagen, kreeg na een eis van zes jaar cel 48 maanden gevangenisstraf. Taxichauffeur Nadir el O. (23) werd op belangrijke onderdelen vrijgesproken en kreeg na een eis van zes jaar 24 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Sersinio D. (21) kreeg drie jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Hyron A. (21), pleger van drie aanslagen, kreeg 22 maanden jeugddetentie, waarvan 11 maanden voorwaardelijk. Hij heeft zijn straf al uitgezeten. Serginio S. en Sersinio D. – eerder uit voorarrest vrijgelaten – gingen vanuit de rechtszaal direct terug de cel in. Antonio N. ontsnapte voorlopig aan dat lot. Hij was niet aanwezig.

Het motief voor de aanslagen is nooit duidelijk geworden. Het spoor eindigde bij vermoed tussenpersoon Desharo W., eind vorig jaar veroordeeld tot 26 jaar cel voor de vergismoord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy in Beuningen. Over zijn mogelijke rol wilde geen van de mannen verklaren.