Miljoenen kilo’s afval opgehaald in Amsterdam sinds staking

Vuilnisophalers hebben sinds woensdag ruim 4 miljoen kilo afval opgehaald vanaf de Amsterdamse straten, zo meldt een woordvoerder van de gemeente. Het vuil lag daar omdat stadsreinigers eerder deze week staakten.

De stadsreiniging begon woensdag in het centrum, waar vanwege een gebrek aan ondergrondse containers veel losse vuilniszakken op straat lagen die wegen en fietspaden konden blokkeren. Inmiddels is ook in de rest van de stad het grofvuil opgehaald en zijn ondergrondse vuilcontainers geleegd. De stadsreinigers halen ook ’s avonds en komend weekend vuilnis op, om achterstanden weg te werken.

Zwerfafval blijft wat langer liggen. “Het inhalen van vegen en het prikwerk zal tot halverwege volgende week duren”, aldus de gemeentewoordvoerder. Wel kan iedereen weer grofvuil aan de straat zetten op de daarvoor bestemde tijdstippen.

Maandag en dinsdag staakten zo’n vijfhonderd gemeenteambtenaren, onder wie vuilnisophalers, in Amsterdam. Woensdag bereikten de gemeenten en vakbonden een akkoord over de nieuwe cao, waarna het werk weer werd opgepakt.