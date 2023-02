Cryptomarkt wederom onder druk. Begrijpt u het nog?

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is een digitale valuta die elektronisch verzonden kan worden van gebruiker tot gebruiker zonder de noodzaak van een tussenpersoon zoals een bank of regering. Transacties worden opgenomen in de blockchain, een soort openbaar grootboek. De creatie van nieuwe bitcoins wordt gecontroleerd door een proces dat bekend staat als mining, waarbij krachtige computers complexe wiskundige problemen oplossen om transacties op de blockchain te valideren en op te nemen.

Wie heeft Bitcoin bedacht?

Bitcoin is gemaakt door Satoshi Nakamoto. De ware identiteit van Satoshi Nakamoto is onbekend en de persoon of groep achter het pseudoniem is anoniem gebleven. Er zijn veel verschillende theorieën over Satoshi Nakamoto zowel experts als amateurs in de crypto-gemeenschap. Zo beweerde een journaliste van Newsweek dat Satoshi Nakamoto de echte naam was van Dorian Nakamoto, een Japanse-Amerikaanse ingenieur uit Californië. En Nick Szabo, een computerwetenschapper, juridisch expert en cryptograaf wordt vaak genoemd. Ook hij ontkent dat hij Satoshi is. Ontwikkelaar Hal Finney was een van de eerste mensen die Bitcoins ontving van Satoshi en wordt ook wel genoemd als de bedenker. Maar Finney ontkende net als alle anderen en stierf in 2014 aan ALS. Sommigen denken dat er een groep van ontwikkelaars achter zit. De waarheid zullen we waarschijnlijk nooit weten en Satoshi’s identiteit blijft een van de grootste mysteries in de wereld van de crypto.

Hoe wordt Bitcoin gebruikt?

Bitcoin wordt vaak gebruikt voor online betalingen om goederen en diensten te kopen bij bedrijven die Bitcoin accepteren als betalingsmiddel. Dit geldt voor zowel kleine als grote bedrijven. Bitcoin kan ook worden gebruikt door mensen om direct geld te kunnen versturen zonder tussenkomst van een derde partij. Dit is een van de belangrijkste voordelen van Bitcoin, aangezien je geen bankrekeningen of creditcard nodig hebt. Anoniem geld versturen, is ook een optie aangezien transacties niet gekoppeld zijn aan persoonlijke informatie. Anderen zien Bitcoin als een belegging of handelswaar waarbij ze Bitcoin kopen met de verwachting dat de waarde ervan zal stijgen in de toekomst. Risicobeheer is daarbij uiterst belangrijk omdat zonder plan het risico op falen zeer groot is. Er bestaan ’tools zoals Bitcoin 360 AI die je kunnen helpen bij het opstellen van zo’n plan.

Waar kun je Bitcoin kopen?

Op online platforms, ook wel Cryptocurrency exchanges genoemd, kun je Bitcoin en andere cryptomunten kopen en verkopen. Sommige steden hebben tegenwoordig zelfs Bitcoin-ATMs waar u Bitcoin kunt kopen met contant geld. En er zijn marktplaatsen zoals LocalBitcoin, waar u Bitcoin kunt kopen van particulieren. En sommige bedrijven bieden de optie om Bitcoin te kopen via bankoverschrijving. Hierdoor kan je Bitcoin kopen met euro’s, dollars of andere valuta.

Hoe kun je Bitcoin verdienen?

Er zijn verschillende manieren om Bitcoin te verdienen. Zo kun je ze verdienen door Bitcoin mining, het proces waarbij nieuwe Bitcoins worden gegenereerd door het oplossen van complexe wiskundige problemen met behulp van computeralgoritmen. Daar moet je dan wel specifieke en dure hardware zoals ASIC-miners voor gebruiken. Simpeler is door de verkoop van goederen of diensten en Bitcoins als betalingsmiddel gebruiken. Ook zijn er verschillende websites waarop je kleine taken kunt uitvoeren voor Bitcoins. Een andere manier is door in Bitcoins of andere cryptomunten te handelen. Dit vereist echter kennis van de markt en kan zeer risicovol zijn. Het verdienen van Bitcoins via mining of trading kan veel tijd, geld en energie kosten.