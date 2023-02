Moederbedrijf British Airways keert terug naar winst in 2022

Ook luchtvaartgroep IAG, het moederconcern van British Airways, merkt dat de luchtvaartsector zich goed aan het herstellen is van de coronacrisis. Het concern, dat ook eigenaar is van het Ierse Aer Lingus en de Spaanse maatschappijen Iberia en Vueling, wist afgelopen jaar weer winst te boeken na een miljardenverlies in 2021. Vorige week meldde de Frans-Nederlandse concurrent Air France-KLM ook al een stevige winst over 2022, dankzij het herstel van het vliegverkeer na de coronapandemie.

International Airlines Group (IAG) boekte vorig jaar een nettowinst van 431 miljoen euro, na een verlies van 2,9 miljard euro in 2021. Volgens topman Luis Gallego was 2022 een jaar van sterk herstel, gedreven door een aanhoudende vraag naar vakantiereizen en heropening van de markten.

Ondanks de wereldwijde macro-economische onzekerheden is de topman optimistisch over dit jaar en blijft het bedrijf nog altijd “robuuste boekingen” zien. Voor 2023 verwacht de luchtvaartgroep dan ook een verdere stijging van de winst tot een niveau van tussen de 1,8 miljard en 2,3 miljard euro.

Voorafgaand aan de jaarresultaten liet IAG ook weten de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa volledig over te nemen voor 400 miljoen euro. Het luchtvaartconcern had sinds augustus al een belang van 20 procent in Air Europa. De overname wordt gedreven door het vertrouwen van IAG dat de vraag naar reizen zich zal blijven herstellen van de pandemie.