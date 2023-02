Twee Nederlanders in België opgepakt voor mogelijke aanslag

In België zijn twee Nederlanders van 19 en 20 jaar oud aangehouden omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen binnen het drugsmilieu, meldde de politie zaterdag. De aanhouding vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats in Mechelen.

Het toezicht in Mechelen was verhoogd vanwege eerdere aanslagen. Het tweetal reed in een auto met een Nederlands kenteken die als verdacht werd gezien. Zij hadden een bivakmuts, een jerrycan, spuitbussen met verf en verschillende mobieltjes bij zich. Ook werden spandoeken aangetroffen met een tekst die gelinkt kan worden aan eerdere aanslagen in Mechelen.

“Een geplande nieuwe aanslag, mogelijk te kaderen binnen het drugsmilieu, lijkt hiermee te zijn vermeden”, zegt een parketwoordvoerder over de arrestaties. Er wordt onderzoek gedaan naar deelname aan een criminele organisatie. Het tweetal moet dinsdag in de rechtbank verschijnen.