Vier mensen naar ziekenhuis na omslaan wandelaarspont Zuidland

Vier mensen zijn zaterdag naar het ziekenhuis gebracht nadat een wandelaarspont was omgeslagen in natuurgebied Beningerslikken in Zuidland. Eén persoon is gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd, drie anderen met onderkoelingsverschijnselen per ambulance, aldus de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De pont met daarop een groep van zo’n 25 vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Hollandse Delta sloeg rond 09.30 uur om. Een aantal van hen raakte daarbij te water. Uit voorzorg werden meerdere ambulances en brandweerwagens op het incident afgestuurd. Er werd gezocht met onder andere twee duikteams en een helikopter van de kustwacht.

Om 12.30 uur meldde de veiligheidsregio dat iedereen uit het water was en dat niemand meer werd vermist. Leden van de groep worden opvangen in een nabijgelegen tennisclub. Daar wordt nog een controle gedaan “om dit met 100% zekerheid te bevestigen”, aldus de veiligheidsregio.

De plek van het incident was volgens de woordvoerder moeilijk te bereiken door de hulpdiensten door de smalle wegen. Natuurgebied Beningerslikken op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten grenst aan het Haringvliet en wordt beheerd door Natuurmonumenten.