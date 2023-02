De A12 van Utrecht naar Den Haag is zondagochtend tussen Zoetermeer en Nootdorp zo’n anderhalf uur afgesloten geweest, nadat een auto over de kop was geslagen. De weg is inmiddels weer open, meldt de ANWB.

Verkeer kon aanvankelijk bij Bodegraven omrijden via Leiden, later konden weggebruikers via de verzorgingsplaats het ongeluk passeren. De wegafsluiting zorgde niet voor veel vertraging, aangezien het rustig op de weg was.