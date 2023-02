Twee spelers mishandeld na voetbalwedstrijd in Naarden

Na een wedstrijd tussen twee clubs in het amateurvoetbal in Naarden in Noord-Holland is zaterdag een speler gewond geraakt toen hij werd mishandeld door spelers van de tegenpartij. Ook zijn ploeggenoot werd mishandeld, onderzocht wordt of dat door dezelfde groep is gedaan. Een 29-jarige man uit Hilversum is aangehouden, meldt de politie zondag.

De mishandeling vond plaats op het terrein van voetbalvereniging NVC aan de Amersfoortsestraatweg. Zo’n zeven spelers van NVC schopten en sloegen een 26-jarige speler van BVV’31 uit Blaricum in de dug-out. Daarbij werd ook het hoofd van het slachtoffer geraakt. Een 29-jarige speler van BVV’31 werd ook geschopt en tegen de grond geslagen.

De politie, die spreekt van een geweldsexplosie, doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. De twee slachtoffers hebben aangifte gedaan. Zij zijn naar een dokter gegaan om zich te laten behandelen aan hun verwondingen.