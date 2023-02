Vier gewonden door ongeval met auto in Wervershoof

Vier inzittenden van een auto zijn maandagavond gewond geraakt door een ongeval op de Kagerdijk in Wervershoof, in de gemeente Medemblik (Noord-Holland). Alle vier zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen kon een woordvoerder van de politie niets zeggen.

Er waren geen andere auto’s bij het ongeluk betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt door de politie onderzocht.

Volgens het Noordhollands Dagblad verloor de bestuurder de macht over het stuur waardoor de auto van de dijk raakte en meerdere keren over de kop sloeg.