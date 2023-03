Kwart organisaties handelt inzageverzoeken niet goed af

Een kwart van honderd onderzochte organisaties in Nederland lukt het niet om consumenten binnen de wettelijke termijn van een maand te laten weten welke gegevens ze van iemand hebben verzameld, of ze leveren de verkeerde gegevens. Dat meldt de Consumentenbond na onderzoek. De bond is niet blij met de uitkomst en gaat de kwestie aankaarten bij de Autoriteit Persoonsgegevens en op Europees niveau.

Onderzoekers van de Consumentenbond vroegen bedrijven en instanties waaronder overheden, goede doelen en webwinkels welke persoonsgegevens ze van hen hadden verzameld. 26 organisaties slaagden er niet in de gegevens binnen de wettelijke termijn goed aan te leveren. Sommige stuurden wel een ontvangstbevestiging maar reageerden verder niet. Bij bedrijven die wel reageerden ontbraken volgens de bond soms belangrijke gegevens. Websites als AliExpress, IKEA en TikTok gaven een foutmelding tijdens het invullen van een formulier of het downloaden van gegevens.

Zeventien organisaties, waaronder de Belastingdienst, Blokker en T-Mobile, leverden de informatie te laat aan. Volgens de Consumentenbond had de Belastingdienst “zelfs 54 dagen nodig om het verzoek te behandelen”. De gevraagde gegevens werden voor een deel alsnog opgestuurd maar wel “onder begeleiding van een halve beschuldiging: ‘Ik ben van mening dat uw verzoek om inzage zeer algemeen is geformuleerd”.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben consumenten recht om bij organisaties hun gegevens op te vragen, fouten te corrigeren en om gegevens te verwijderen. “Het onderzoek laat zien dat veel organisaties bijna vijf jaar na invoering van de AVG nog altijd niet in staat zijn te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen”, zegt directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar. “Zelfs onze eigen overheid lukt het niet.”

Volgens de bond trekken de meeste organisaties het boetekleed aan nadat een reactie is gevraagd.