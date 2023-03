UWV: honderden werknemers met langdurige corona arbeidsongeschikt

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft in het afgelopen jaar 1883 keer iemand met langdurige coronaklachten beoordeeld of die (voorlopig) niet meer of niet meer zo lang kan werken. “In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard”, aldus de organisatie.

“In de zorgsector is het aandeel WIA-beoordelingen vanwege corona groter dan in andere sectoren”, voegt de uitkeringsinstantie toe.

In ruim 83 procent van alle gevallen is een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. In 9 procent gaat het dan om een zogeheten IVA-uitkering vanwege volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid. De helft betreft een zogeheten WGA 80-100-uitkering waarbij iemand op dit moment volledig arbeidsongeschikt is, maar verbetering mogelijk is. Bij 24 procent van de mensen wordt een uitkering toegekend vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Het UWV is niet verbaasd. De cijfers over heel 2022 zijn in lijn met de eerdere cijfers die de organisatie al bekendmaakte. “De cijfers laten over het hele jaar een vrij constant beeld zien”, voegt Chantal Gielen, directeur Arbeid en Gezondheid bij het UWV, toe.

In de sector Zorg en welzijn is bij 6,2 procent van de WIA-beslissingen sprake van corona, in de overige sectoren geldt dat gemiddeld bij 3,7 procent van de beslissingen. Corona is in Zorg en welzijn tevens vaker ook echt de hoofddiagnose dan in de overige sectoren.

Het UWV verwacht ook dit jaar nog veel beoordelingen van mensen met coronaklachten te moeten doen, ook om dat de uitkeringsinstantie nog met achterstanden kampt. De wachttijden kunnen “behoorlijk” oplopen, schat de organisatie.