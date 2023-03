Songfestivalduo Mia en Dion klaar voor miljoenenpubliek

Mia Nicolai en Dion Cooper zijn er klaar voor om in mei voor miljoenen mensen op te treden tijdens het Eurovisie Songfestival. “100 procent”, zegt Cooper tegen het ANP. “Helemaal”, vult Nicolai aan.

Hoewel de twee bij het grote publiek nu nog niet zo bekend zijn, hebben ze wel al de nodige ervaring en dat helpt. “Ik sta zelf al tien jaar op allerlei podia en we zijn allebei los van elkaar al jaren songs aan het schrijven”, zegt Cooper. “We worden nu in dit traject helemaal klaargestoomd door iedereen. Dus we hebben echt de tijd om voor een soort Olympische Spelen helemaal getraind te worden. Ik voel me er wel heel comfortabel en goed bij, dankbaar ook.”

Hulp krijgt het duo ook van oud-winnaar Duncan Laurence en diens vriend Jordan Garfield, die meeschreven aan het woensdag gepresenteerde lied Burning Daylight. “Dat zijn professionals waar we op kunnen leunen”, zegt Nicolai. “Het zijn onwijs creatieve gasten bij wie we ideeën tegen de muur aan kunnen smijten”, vindt Cooper.

Van Laurence krijgen ze volgens Cooper vooral “globaal advies” over hun deelname. “Hij zegt bijvoorbeeld: ‘het gaat pittig worden, maar ga ervan genieten’.”

Het 67e songfestival is van 9 tot 13 mei in Liverpool. Nicolai en Cooper strijden in de eerste halve finale om een van de tien finaleplekken.