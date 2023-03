De Afsluitdijk is in de richting Noord-Holland enkele uren dicht geweest door een verkeersongeval bij Den Oever. De politie meldde dat bij het ongeval vier voertuigen betrokken waren en dat vijf personen gewond zijn geraakt. “Een van heeft bekneld gezeten. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.”

Omstreeks 19.45 uur meldde Rijkswaterstaat dat het verkeer weer over de Afsluitdijk naar Noord-Holland kan. Dat is een klein uur eerder dan was voorzien.