Voorzitter Spakenburg: deze overwinning betekent enorm veel

“Dit betekent enorm veel voor de leden van de club, de inwoners van het dorp en het bedrijfsleven.” Dat zei voorzitter Marc Schoonebeek van amateurclub Spakenburg na de overwinning van 4-1 op de subtopper uit de Eredivisie FC Utrecht in de kwartfinale van het nationale bekertoernooi.

Schoonebeek sprak van een “historische resultaat” en zei dat de club heel veel stappen heeft gezet om zo ver te kunnen komen. De voorzitter voegde eraan toe dat hij vooraf al rekening hield met een goed resultaat. “We weten dat we kunnen voetballen en dat we als we kansen krijgen, we die niet laten liggen.”

Schoonebeek heeft geen idee hoe ver Spakenburg in het bekertoernooi kan komen. “Laten we eerst maar kijken welke andere clubs doorgaan en hoe de loting voor ons uitpakt.”