Politie zoekt betrokkenen ontvoering 15-jarige jongen Amsterdam

De politie vermoedt dat er meer mensen betrokken zijn bij de ontvoering van een 15-jarige jongen in januari in Amsterdam dan de drie, tot nu toe, aangehouden mannen. De zaak werd dinsdagavond in Opsporing Verzocht behandeld.

Op camerabeelden van de omgeving van de Tweede Jan Steenstraat, waar de jongen van de straat werd getrokken en in een witte bestelbus gezet, zijn voorafgaand aan de ontvoering twee mannen en een vrouw te zien. De politie vermoedt dat zij de omgeving in de gaten hielden en denkt dit trio te kunnen koppelen aan de drie al opgepakte mannen.

De jongen lijkt geen willekeurig slachtoffer te zijn geweest. De politie denkt dat mogelijk een ge√ęscaleerd conflict de reden was voor een aantal mensen om hem te ontvoeren. Veel meer wil de politie niet kwijt over de toedracht.

De jongen werd op dinsdagochtend 10 januari ontvoerd. De politie lokaliseerde de bus op de A27, ter hoogte van Groenekan bij Utrecht, 45 minuten na de melding van de ontvoering. Bij de aanhouding op de snelweg loste de politie waarschuwingsschoten. De jongen zat vastgebonden in de bus en werd bevrijd. Hij was lichamelijk ongedeerd. Het gaat inmiddels naar omstandigheden redelijk met hem, zo stelt de politie dinsdag.

De drie mannen die bij hem in de bus zaten, werden ter plekke aangehouden op verdenking van ontvoering. Het zijn een man van 36 uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een man van 29 uit Almere.