Aantal mensen dat wacht op ingreep in ziekenhuis licht gedaald

Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis is in februari licht gedaald ten opzichte van de maand ervoor, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook wachten mensen iets minder lang op een ingreep.

In februari kon 59 procent van de ziekenhuizen planbare zorg, zoals knie-, heup- en staaroperaties, volledig leveren. Dat was in januari nog 55 procent. Zulke operaties werden tijdens de coronapandemie vaak uitgesteld.

In vrijwel alle ziekenhuizen (96 procent) kunnen mensen die een zogenoemde kritieke planbare operatie nodig hebben binnen zes weken geholpen worden. Onder kritieke planbare zorg vallen bijvoorbeeld hartoperaties. Als zulke zorg langer dan zes weken wordt uitgesteld, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid van de patiƫnt. Het percentage van 96 procent bleef in februari gelijk vergeleken met de vorige maand.

Het aantal mensen dat wacht op langdurige zorg, zoals een plek in een verpleeghuis, “is nog steeds erg hoog, maar laat sinds lange tijd een daling zien”. Ook de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn al geruime tijd erg lang. Afgelopen maand “constateert de NZa in de wachttijden een stijging voor instellingen en een daling voor vrijgevestigden in de GGZ”. Vrijgevestigde therapeuten werken zelfstandig, vaak in een eigen praktijk.