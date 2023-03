Afschieten edelherten in Oostvaardersplassen mag doorgaan

De Stichting Faunabeheereenheid Flevoland mag doorgaan met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland gaf daar terecht toestemming voor, aldus de voorzieningenrechter van de Raad van State.

Dierenorganisaties Dierbaar Flevoland en de Stichting Fauna4Life wilden dat de rechter er een stokje voor zou steken. Die heeft donderdag besloten dat dat niet nodig is, onder meer omdat afschot van de grazers bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit in het beschermde vogelreservaat.

In de Oostvaardersplassen is ruimte voor zo’n 500 edelherten. Maar het lukt gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer maar niet om die doelstand te halen. Er worden niet genoeg herten afgeschoten en er worden elk jaar veel jonge dieren geboren. Om die reden is afgelopen najaar besloten om met meer jagers zoals die van de Faunabeheereenheid aan de slag te gaan. Deze winter moest Staatsbosbeheer 1600 edelherten afschieten, maar nu het opnieuw een zachte winter is geweest wordt dat streefgetal niet gehaald. Er wordt geschoten tot 1 mei, als het broedseizoen van de vogels begint.

In 2020 gaf de Raad van State al toestemming voor het afschieten van edelherten. De dierenorganisaties gingen daar niet mee akkoord en zijn een bodemprocedure begonnen. Het zal zeker nog tot na 1 mei duren voordat die zaak wordt behandeld.