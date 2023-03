Streekvervoer begint aan tweede van vijftien nieuwe stakingsdagen

Het personeel in het streekvervoer legt donderdag het werk neer. Dit is de tweede dag van de in totaal vijftien aangekondigde stakingsdagen verspreid over zes weken. De actie is georganiseerd door vakbonden FNV en CNV met als doel een beter loonbod van werkgevers.

Volgende week maandag, woensdag en vrijdag wordt er ook gestaakt. Bij eerdere stakingsdagen vielen meerdere bus- en treinverbindingen uit.

De staking heeft betrekking op de cao in het streekvervoer die geldt voor zo’n 13.000 medewerkers, voornamelijk buschauffeurs. Werkgeversvereniging VWOV heeft al meerdere keren aangegeven niet te kunnen bieden wat de vakbonden eisen. Zo wil de FNV dat de salarissen met 16,9 procent worden verhoogd over een periode van een jaar. Het CNV eist 14 procent loonsverhoging over achttien maanden. Het bod van de VWOV komt neer op een loonstijging van 11 procent.