FVD houdt ondanks slechte peilingen goede moed

De grote winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019 was Forum voor Democratie (FVD). Nu staat de partij van Thierry Baudet in de peilingen op verlies. In Noord-Brabant, waar de partij in 2019 met negen zetels in één klap de grootste werd, maar daar nu nog maar één Forum-Statenlid telt, is FVD desondanks vol goede moed. Dat bleek op een campagnebijeenkomst in Eindhoven.

“Ik vertrouw peilingen niet meer zo”, zei Johan Dessing, FVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, na afloop van de bijeenkomst waar ruim vierhonderd mensen op af waren gekomen. “De peilingen zeggen nu dat we twee, drie zetels in de Eerste Kamer krijgen. Ik ga voor vijf zetels minimaal.” De partij begon in mei 2019 met twaalf zetels in de Eerste Kamer en heeft er na afsplitsingen nog een over.

“Vijf zetels in de Eerste Kamer is een prachtig streven”, zei ook Forum-leider Baudet na afloop. “Ons verhaal kan ontzettend veel mensen aanspreken.”

Na die monsterzege van vier jaar geleden is Forum langzaamaan geïmplodeerd. Naast afsplitsingen in de Tweede en Eerste Kamer, zijn ook veel Statenleden die in 2019 voor Forum begonnen inmiddels afgehaakt en vaak onder een andere politieke vlag verdergegaan, zoals JA21.

Naast de leegloop uit de Brabantse Forum-bankjes, is ook deelname aan Gedeputeerde Staten in Brabant niet vlekkeloos gelopen. Nadat het eerste college van GS klapte, werd een nieuw college gevormd van VVD, CDA, FVD en Lokaal Brabant. Na een jaar zegden VVD en CDA het vertrouwen op in Forum, die met twee gedeputeerden in het college zat. Een van hen, Eric de Bie, zit inmiddels weer in de Staten, maar voor Groep De Bie.

Op de Brabantse kandidatenlijst voor 15 maart staan vijftig kandidaten voor Forum, met Jozef Minkels als lijsttrekker. Hij denkt het tij voor zijn partij te kunnen keren met een “fantastische lijst”, zei hij na afloop van de bijeenkomst.

Minkels, Dessing en Baudet zijn ondanks alle afsplitsingen van de afgelopen jaren vol goede moed dat de partij op 15 maart veel zetels zal halen. “We zien steeds meer dat ons verhaal mensen aanspreekt”, zegt Dessing. “We zijn ook optimistisch omdat wij iets bouwen”, vult Baudet aan. Hij doelt onder meer op de Forumschool in Almere.

In Brabant zet Forum zich, net zoals Forum landelijk, in op het weren van asielzoekers uit Nederland. Als dat niet gebeurt, kan er volgens Minkels geen einde worden gemaakt aan de woningcrisis. De partij erkent het stikstofprobleem niet. De woningbouw moet van het slot af en er kan volgens FVD geen sprake zijn van het onteigenen van boeren. “Dat is een een no-go.”