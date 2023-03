Aanhang Go Ahead Eagles demonstreert ‘rustig’ in Leeuwarden

Een demonstratie van een groep supporters van Deventer voetbalclub Go Ahead Eagles in Leeuwarden is zondagavond ‘rustig’ verlopen, melden de gemeente en de politie. Wel werden in de buurt van de demonstratie drie personen aangehouden.

Een woordvoerster van de gemeente zegt dat ongeveer zestig supporters deelnamen aan het protest, dat werd gehouden tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur in Leeuwarden. De supporters demonstreerden tegen het besluit van burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden om geen uitsupporters toe te staan bij wedstrijden van SC Cambuur. De demonstratie was op een parkeerterrein nabij het stadion van de Friese voetbalclub. Volgens de woordvoerster bleven de demonstranten op het parkeerterrein, waar ze enkele rookpotten afstaken.

De politie hield in de straat Carolinenburg, niet ver van de demonstratie, een auto met drie personen staande om te controleren. Een van de inzittenden rende daarop een horecagelegenheid in. In de auto vond de politie een honkbalknuppel, waarna het drietal werd aangehouden.