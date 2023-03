Aantal mensen dat gebruikmaakt van de voedselbank stabiliseert

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van de voedselbank is in de eerste maanden van dit jaar gestabiliseerd, meldt een woordvoerder van Voedselbanken Nederland. Dit komt volgens hem door de verhogingen van uitkeringen en het energieplafond. Eind vorig jaar nam de vraag naar voedselpakketten nog flink toe.

In het laatste kwartaal van 2022 steeg het aantal klanten van de voedselbank met 30 procent naar 120.000 per week. Dat was tegelijkertijd met de forse toename van de inflatie en de energieprijs.

Het cijfer is sinds begin 2023 dus gelijk gebleven, maar volgens de zegsman “piept en kraakt” het nog wel bij de voedselbank. “We redden het, maar het is een uitdaging. Vooral nu groente en fruit duurder zijn geworden.”