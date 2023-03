Vitesse mag met 500 supporters naar voetbalwedstrijd tegen NEC

Voetbalclub Vitesse uit Arnhem mag naar de komende wedstrijd tegen NEC uit Nijmegen vijfhonderd supporters meenemen. Dat hebben NEC, politie, justitie en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen besloten nu de laatste derby’s tussen beide rivaliserende clubs zonder problemen zijn verlopen. De wedstrijd in Nijmegen is op 16 april.

Voor de wedstrijden van Vitesse tegen NEC golden strenge maatregelen, sinds een wedstrijd in Nijmegen op 17 oktober 2021 uitliep op rellen en ongeregeldheden. Volgens het Openbaar Ministerie waren het “de heftigste rellen ooit.” Er werden 52 relschoppers opgepakt. De clubs moesten voor straf eerst helemaal zonder uitpubliek spelen. Bij de laatste wedstrijd in Gelredome in Arnhem waren vierhonderd NEC-supporters weer welkom, maar de Nijmegenaren lieten verstek gaan omdat ze het niet eens waren met de beperking.

Volgens NEC, politie, justitie en burgemeester hebben de supporters van beide clubs in de afgelopen maanden laten zien dat tegen elkaar spelen “sportief en zonder problemen mogelijk is.” Daarom mag het bezoekersvak van het Goffertstadion nu weer maximaal worden gevuld. Maar als er voorafgaand aan de wedstrijd weer problemen zijn, kan het besluit worden herzien. Desnoods nog op de ochtend voor de wedstrijd, zo waarschuwt de gemeente Nijmegen.