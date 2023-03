RIVM: corona nu minder ernstig, maar er blijven kwetsbare groepen

Een nieuwe analyse van het RIVM bevestigt nog eens dat het coronavirus steeds minder ernstige gevolgen heeft. Bijna iedereen in Nederland heeft afweer opgebouwd door vaccinaties, besmettingen of een combinatie van beide. En de omikronvarianten van het virus eisen een minder hoge tol dan eerdere varianten. “Dit betekent niet dat het virus voor iedereen ongevaarlijk is. Want er zijn groepen kwetsbare mensen die een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden”, zegt het instituut er wel bij.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft allerlei data over corona aan elkaar verbonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de metingen van virusdeeltjes in rioolwater, ziekenhuiscijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en de kiemsurveillance, het laboratoriumonderzoek naar de verschillende varianten die rondgaan.

“De pieken in het aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus zijn over de tijd minder hoog geworden, ook al is er sinds de komst van de omikronvariant meer verspreiding van het virus”, legt het RIVM uit. Ook het aantal opnames op de intensive care is sinds vorig jaar relatief lager dan in de twee jaar daarvoor.

De publicatie komt op het moment dat het aantal ziekenhuisopnames weer is toegenomen tot boven de negenhonderd. Ondanks die stijging stelt het instituut vast dat het aantal opnames ten opzichte van de hoeveelheid virusdeeltjes veel hoger lag toen de alpha- en deltavariant rondgingen. Met een aantal nieuwe grafieken maakt het instituut die veranderde verhoudingen inzichtelijk. “De dalende trend geeft aan dat er over de tijd bij een bepaalde mate van viruscirculatie in de samenleving minder ernstige ziekte voorkomt.”

De omikronvarianten van het virus hebben een “endemische fase” bereikt, heet het. Dat inzicht had het Outbreak Management Team (OMT) onlangs al. Daarin zitten deskundigen van het RIVM en andere instituten.

Ondanks de geruststellende signalen blijft het instituut de verspreiding van het virus naar eigen zeggen “goed in de gaten houden”.