Zaak-Piet S.: geïnfiltreerde Spaanse agent beloofde gouden bergen

Een Spaanse undercoveragent die zich voordeed als douanier, beloofde “gouden bergen”. Piet S. en medeverdachte Mohamed el Y. hadden daarom vrij snel door dat het ging om een politieman toen ze elkaar ontmoetten in Spanje, zo vertelden zij dinsdag bij de rechtbank in Den Haag. Uit het verslag van de undercoveragent blijkt iets anders.

Piet S., die door het OM verdacht wordt van onder meer drugshandel en witwassen, toog in 2018 naar Spanje. In totaal heeft hij twee ontmoetingen met een man die wordt aangeduid als Guadarrama, beide keren vergezeld door El Y. en één keer zit zoon Freddy S. er ook bij. Guadarrama is in feite een Spaanse agent die zich voordoet als een corrupte douanier die schetst dat hij de hele haven onder zijn controle heeft.

Die besprekingen gingen over het binnenhalen van hasj, zegt El Y. in de rechtbank. Hij zou Piet S., die zichzelf eerder al omschreef als scheidsrechter voor criminele groepen, hebben meegevraagd omdat hij zijn mening wilde horen over wat die ‘douanier’ vertelde.

De undercoveragent in kwestie heeft het heel anders genoteerd, hield de rechtbank het drietal dinsdag voor. Volgens Guadarrama zegt El Y. dat de organisatie rondom Piet S. heel serieus is en “al jaren cocaïne binnenbrengt”. Ze zouden dit willen uitbreiden naar Spanje omdat ze in het zuiden een belangrijke afzetmarkt zien. Ook zoon Freddy S. zou hiervan weten en gepraat hebben over voertuigen waarmee drugs vervoerd zouden worden. Tot in detail beschrijft Guadarrama hoe Piet S. tijdens de ontmoetingen in de weer is met meerdere telefoons, waaronder een PGP-telefoon waarmee versleuteld gecommuniceerd kan worden.

De uitlatingen van de Spaanse undercoveragent worden door de verdachten afgedaan als onzin. Zo blijft Piet S. zeggen dat hij er alleen was om El Y. te adviseren, en die houdt op zijn beurt vol dat het niet ging om harddrugs. Dat het ging om een undercoveragent en niet om een corrupte douanier, zouden ze door hebben gehad. Wat hij zei over zijn macht kón niet waar zijn, aldus het duo. Freddy S. maakte zich op zijn beurt zichtbaar boos, omdat hij zich er helemaal niet mee zou hebben bemoeid. “Ik kwam daar gewoon om een broodje te eten.” En, zo zei hij: “we vertrouwen nu op de woorden van een agent, ze zijn allemaal corrupt daar.”

Hiermee doelt hij op een klaarblijkelijke smet op het politieonderzoek dat is gedaan in Spanje. Twee Spaanse politiemedewerkers die hebben gewerkt aan het onderzoek Taxus, zo heet het proces tegen Piet S. en de anderen, zijn zelf onderwerp van onderzoek naar strafbare feiten. Hierbij gaat het onder meer om drugshandel. Hier zijn tot dusver geen gevolgen aan verbonden voor de zaak, de rechtbank verwacht dat hierop teruggekomen wordt door het Openbaar Ministerie en de advocaten in respectievelijk het requisitoir en de pleidooien.