Rotterdam sluit vliegveld definitief niet voor woningen en park

Het Rotterdamse stadsbestuur is definitief niet van plan om de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) op termijn te sluiten en op die plaats 10.000 nieuwe woningen te bouwen en een stadspark aan te leggen. Vijf partijen (GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie) kwamen in 2021 met een plan voor sluiting om zo ruimte te bieden aan de grote behoefte aan nieuwe huizen, schone lucht en groen in de stad.

Het besluit komt niet als een verrassing. In het huidige coalitieakkoord staat dat de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66, VVD en DENK de luchthaven open willen houden. “Dit doen wij mede gelet op het zeer recente onderzoek naar de mening van Rotterdammers waaruit blijkt dat twee derde van de Rotterdammers het belangrijk vindt dat Rotterdam een luchthaven heeft. Wij zullen dan ook geen initiatieven tot sluiting nemen,” schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de raad.

Het college erkent dat er grote behoefte is aan nieuwe woningen, maar denkt dat er voldoende ruimte is elders in de stad om de komende decennia de benodigde minimaal 50.000 woningen neer te zetten. Bovendien zijn volgens het college de kosten van aankoop van de grond van RTHA te hoog, omdat de grond tot 2050 in erfpacht is uitgegeven aan de luchthaven. Ook zijn in het beoogde gebied al veel particuliere bedrijven gevestigd die allemaal uitgekocht zouden moeten worden.

Volgens de luchthaven wordt het komende zomer niet drukker dan normaal. Er zijn geen extra slots beschikbaar voor luchtvaartmaatschappijen. Het grootste gedeelte van de beschikbare slots in de winter is gebruikt en de resterende niet-gebruikte slots worden niet overgeheveld van de winter naar de zomer, meldde RTHA vorige week.