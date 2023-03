Tijdelijk subsidie voor wolfwerende maatregelen in Berkelland

Veehouders in het Gelderse Berkelland kunnen tijdelijk subsidie krijgen voor het nemen van maatregelen tegen wolvenaanvallen. Dat heeft de provincie Gelderland besloten nadat er in een week tijd tweemaal schapen zijn aangevallen in Eibergen en in het aangrenzende Haaksbergen in Overijssel.

Gelderland heeft al jaren een calamiteitenregeling voor wolvenaanvallen, nadat de eerste wolven in Nederland zich in deze provincie vestigden. In het plan is het leefgebied van wolven afgeperkt. Berkelland valt buiten dit leefgebied, zodat veehouders geen aanspraak kunnen maken op subsidies.

Nu er tweemaal in een paar dagen tijd een wolvenaanval in de Achterhoek was, lijkt het er volgens de provincie op dat het niet om een zwerfwolf gaat op zoek naar een eigen territorium. Zwerfwolven trekken meestal meteen verder. Het komt ook wel voor dat een wolf een poos in een bepaald blijft en daarna weer verdwijnt. Als de wolf langer in de Achterhoek actief blijft, breidt Gelderland de tijdelijke subsidieregeling uit naar meer gemeenten behalve Berkelland.