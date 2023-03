Kabinet omarmt verplichte vertrouwenspersoon, steun Kamer onzeker

Een verplichte vertrouwenspersoon bij elk bedrijf is “noodzakelijk” om wangedrag tegen te gaan, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken). Het kabinet omarmt dan ook het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks dat dit moet regelen. Maar of het plan op een meerderheid in de Kamer kan rekenen, is nog onzeker.

De Kamer sprak woensdag opnieuw over het voorstel. GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug beantwoordde als initiatiefnemer vragen vanuit de Kamer, Van Gennip gaf namens het kabinet uitleg over de uitwerking van de wet.

Tijdens een eerder debat bleek dat linkse partijen voorstander zijn van zo’n plicht. De VVD sprak zich, net als de PVV, uit tegen het plan, en heeft inmiddels een aanpassingsvoorstel gedaan om kleine bedrijven (tot en met tien werknemers) uit te zonderen. Als dat amendement genoeg steun krijgt, zal de VVD het wetsvoorstel opnieuw wegen.

Het CDA twijfelt nog, en de stem van die coalitiepartij is misschien wel doorslaggevend. CDA-Kamerlid Hilde Palland vroeg na de antwoorden van Maatoug en Van Gennip om pas later verder te spreken over het wetsvoorstel. Dan krijgt de Kamer nog een kans om vragen te stellen en eventuele aanpassingen voor te stellen. Daarna wordt gestemd over het plan vertrouwenspersonen te verplichten.

Mariƫtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, sprak zich eerder op woensdag tegenover de NOS positief uit over het wetsvoorstel.