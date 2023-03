Code geel in hele land vanwege gladheid

Het KNMI heeft in het nacht van woensdag op donderdag voor het hele land code geel afgekondigd vanwege kans op gladheid. In het zuiden kan het plaatselijk glad zijn door sneeuwresten, in het midden en noorden door bevriezing van natte weggedeelten. Halverwege de ochtend verdwijnt de gladheid weer, de waarschuwing geldt tot 09.00 uur.

Ook vrijdag geldt voor delen van het land code geel. Vrijdag is er in het noorden kans op gladheid door (natte) sneeuw en in de loop van de dag neemt ook in het midden en westen de kans op gladheid door (natte) sneeuw toe. Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden.