1200 opvangplekken voor asielzoekers op sportpark in Nijmegen

In Nijmegen komen er 1200 opvangplekken voor asielzoekers op sportpark Winkelsteeg. De gemeente heeft dat bevestigd nadat daarover een brief was uitgedeeld aan mensen die in de wijk rond het sportpark wonen.

De opvanglocatie wordt een van de grotere van Nederland. Het gaat om het sportpark van voetbalvereniging SV Hatert, dat ligt aan het Maas-Waalkanaal. De voetbalclub kan enkele velden blijven gebruiken. De crisisopvang blijft tot november van dit jaar in gebruik.

De vluchtelingen arriveren half april volgens de gemeente. Er worden zes paviljoens voor hen opgebouwd. Daarnaast komen er woonunits voor gezinnen met kinderen op de sportvelden te staan.

Veel gemeenten moeten meer mensen opnemen dan nu gebeurt, omdat er te weinig plekken zijn voor de mensen die nieuw binnenkomen. Veel statushouders wachten nog op een woning en blijven in asielzoekerscentra, waardoor er minder plaats vrijkomt voor andere asielzoekers.