Stemhulp kleine week voor verkiezingen al 2 miljoen keer ingevuld

Onlinestemhulp MijnStem is een kleine week voor de verkiezingen al 2 miljoen keer ingevuld, laat een woordvoerder van de stemhulp weten. Ruim 1,2 miljoen mensen vulden de stemhulp in voor de Provinciale Staten en 750.000 mensen voor de waterschapsverkiezingen. Voor beide verkiezingen zijn dat er al een stuk meer dan rond dezelfde tijd vier jaar geleden, aldus de woordvoerder.

Het landelijke Kieskompas is inmiddels 1,2 miljoen keer ingevuld. Een woordvoerder laat weten dat de stemhulp druk wordt ingevuld “in alle provincies”. De stellingen voor het Kieskompas zijn deze keer voor het eerst door journalisten van dertien regionale omroepen opgesteld.

Naast landelijk beschikbare stemhulpen kunnen inwoners van Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg ook de StemWijzers van ProDemos invullen. “De andere provincies hebben gekozen voor een andere stemhulp of voor geen stemhulp”, aldus ProDemos. De vier beschikbare StemWijzers zijn inmiddels meer dan 700.000 keer ingevuld.

In Noord-Brabant hebben 300.000 mensen gebruik gemaakt van de StemWijzer. “De top vijf van onderwerpen die door de gebruikers van de StemWijzer in Noord-Brabant het vaakst worden aangevinkt als ‘extra belangrijk’ zijn momenteel: klimaatdoelstellingen, klimaatbestendig bouwen, huisvesting vluchtelingen, percentage sociale huur en minder varkens”, aldus ProDemos.

De 200.000 mensen die de Stemwijzer in Overijssel invulden, vinden de belangrijkste onderwerpen: onteigening van boeren, huisvesting vluchtelingen, maximumsnelheid van 100 kilometer per uur, energieneutraal in 2040 en zonnepanelen op landbouwgrond. In Limburg is de StemWijzer ruim 100.000 keer ingevuld. De belangrijkste onderwerpen daar zijn natuurbescherming ten aanzien van bouwprojecten, het bijbouwen van 50.000 woningen, het aantrekken van bedrijven voor werkgelegenheid, haast maken met de stikstofmaatregelen en meer geld voor mbo-opleidingen.

Limburgers en Brabanders die de StemWijzer invulden vinden ‘meer geld voor topsport’ tot dusver het minst belangrijke onderwerp. Voor mensen in Overijssel is ‘grootschalige recreatie’ het minst belangrijke onderwerp.