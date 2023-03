Blokkeerders A12 krijgen geen gebiedsverbod voor stuk snelweg

De 768 klimaatactivisten die eind januari werden opgepakt toen ze de snelweg A12 in Den Haag blokkeerden, krijgen niet vooraf een verbod om komende zaterdag bij het stuk weg in de buurt te komen. “Het antwoord is nee, geen aanleiding voor”, zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen donderdag na vragen uit de gemeenteraad.

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion wil zaterdag voor de zesde keer de Utrechtsebaan in Den Haag blokkeren. Dat deel van de snelweg ligt tussen het ministerie van Economische Zaken en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. De demonstranten zeggen dat Nederland miljarden euro’s uitgeeft om de brandstofindustrie te steunen. In de aanloop naar de vorige blokkade werden meerdere aanhangers van de groep opgepakt. Ze hadden online anderen opgeroepen om mee te doen aan de blokkade. Enkelen kregen een gebiedsverbod. De rechtbank hield die in stand.

Voor zover bekend zijn nu geen mensen gearresteerd in de aanloop naar de snelwegblokkade van zaterdag. “Daar was blijkbaar geen aanleiding voor. Dat is aan het Openbaar Ministerie. Punt. Er is geen enkele aanleiding voor, dat doe je ook niet zomaar”, aldus Van Zanen.

In Den Haag is zaterdag ook een groot boerenprotest, georganiseerd door Farmers Defence Force. Die demonstratie is in het Zuiderpark. De organisatoren houden rekening met 25.000 deelnemers. Op het protestterrein mogen symbolisch twee tractoren worden neergezet, in de rest van de gemeente zijn rijdende landbouwvoertuigen niet toegestaan. Boeren komen mogelijk met toerbussen naar Den Haag. Van Zanen herhaalde donderdag dat hij voertuigen van het leger achter de hand heeft om te voorkomen dat de boeren toch per tractor Den Haag bereiken. “Er is materieel geleend van Defensie, dat is er ook, dat ben ik bereid in te zetten, maar het moet wel nodig zijn.”